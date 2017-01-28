Tokat'ta Kar Şenliklerinin 3.'sü Yapıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar şenliklerinin 3.'sü yapıldı.



Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 3.'sü düzenlenen kar şenliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Protokol konuşmalarının ardından vatandaşlar kayak keyfi yaşadı. 7'den 70'e kızakla kayan vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Şenliklerde Başçiftlik bölgesinde kullanılan ipli kızak takımları ile yarışma düzenlendi. Gürgen ağacından yapılan, kayak sopası yerine de kayakların ucuna takılan ipler kullanılan, vatandaşların 'ipli board' adını verdikleri kayak malzemeleri yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Kızak yarışlarının da düzenlendiği şenliklerde ayrıca İstiklal Savaşı Gazisi torunu Saffet Gümüş ve arkadaşı Cemalettin Kaymakçı asker kıyafetleri ile katıldı. Vatandaşlar onbeşlilerin sembolü haline gelen gazi torunları ile fotoğraf çektirdi. Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle paraşüt gösterileri iptal edildi. - TOKAT