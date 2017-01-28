Tokat'ta Kar Şenliği

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde üçüncü kar şenliği düzenlendi.



Başçiftlik Belediyesi tarafından Karacaören Yaylasında üçüncüsü organize edilen şenliğe katılan vatandaşlar, ipli kayak, kızak, tepsi, şamyel, naylon gibi malzemelerle kayak yaptı.



Şenlik kapsamında düzenlenen kayak yarışlarında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verildi.



Başçiftçik Belediye Başkanı Murat Tuncer, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz şenliğe katılım her geçen yıl artıyor. İnşallah gelecek yıllarda daha geniş katılımlı ve daha farklı organizasyonlarla burada olacağız. Buraya gelen ve şenliğin düzenlenmesine katkı yapan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Şenliğe Kaymakam Mehmet Özcan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, bazı kurum müdürleri ile çeşitli mesleki ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.