Tokat'ta İzinsiz Kazı Yaptığı İddiasıyla 4 Kardeş Yakalandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 4 kardeş gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Gündoğan köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Jandarma ekipleri, kardeşler N.Y, K.Y, K.Y. ve F.Y'yi suçüstü yakaladı. Ekipler, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.



Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.