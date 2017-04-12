Tokat'ta "Iı. Uluslararası Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu" Yapıldı

Valilik, Tokat Belediyesi ve Gaizosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) tarafından "II. Uluslararası Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu" düzenlendi.



GOÜ'den yapılan açıklamaya göre, sempozyumda 11'i yurt dışındaki üniversitelerden, 34'ü ise yurt içindeki üniversitelerden olmak üzere 45 bilim adamı, iki gün boyunca yaptıkları araştırma sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaştı.



Kapanış oturumunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan ve Smolny Institute Russian Academy of Education'dan Assoc Prof Vitaliy Poznahıerev değerlendirme sunumu yaptı.