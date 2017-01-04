Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 6 asker gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı. Üç askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Tokat'ta Fetö/pdy Soruşturması
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 6 asker gözaltına alındı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 6 asker gözaltına alındı.
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