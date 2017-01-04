Tokat'ta Fetö/pdy Soruşturması

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 6 asker gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı. Üç askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.