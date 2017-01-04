TÜMÜ
Haberler Search
Tokat'ta Fetö/pdy Soruşturması

Tokat'ta Fetö/pdy Soruşturması

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 6 asker gözaltına alındı.

Tokat'ta Fetö/pdy Soruşturması

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 6 asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı. Üç askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis, Tokat, Terör, PDY, FETÖ
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads