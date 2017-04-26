Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu: 7 Gözaltı

Ankara merkezli olarak yurt genelinde yapılan operasyonlar kapsamında Tokat'ta meslekten ihraç edilen 7 öğretmen gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığından gelen talimat sonrasında harekete geçen Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan iznin ardından belirlenen noktalarda eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda daha önceden meslekten ihraç edilmiş 7 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - TOKAT