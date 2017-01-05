Tokat 'Ta Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama

TOKAT'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 5 eski polisten 2'si tutuklandı.



Kentte örgütün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve kentte görev yapan 5 eski polis, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden eski il emniyet müdür yardımcısı Murat Boylu ile Orhan Altıntaş tutuklandı. Diğer şüpheliler M.K., S.D., ve M.N.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Tokat