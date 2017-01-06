Tokat 'Ta Fetö Operasyonuna 7 Tutuklama

TOKAT'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 eski polisten 7'si tutuklandı.



Kentte örgütün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 8 eski polis gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yavuz P., Nuri Y., İrfan Y., Oğuzhan M., Sefa K., Şerif G. ve Yaşar E. tutuklandı, N. Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Tokat