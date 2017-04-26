Tokat'ta Fetö'den 7 Gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik başlattığı operasyon kapsamında Tokat'ta meslekten ihraç edilen 7 öğretmen gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen noktalarda eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Polisin operasyonlarında daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen 7 öğretmen gözaltına alındı. Gözatına alınan 7 kişi, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - Tokat