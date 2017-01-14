Tokat'ta Ev Yangını

Tokat'ta iki katlı ahşap evde yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Sulusokak Caddesi'nde Suriye uyruklu Rahim Hamid ile ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin alevleri fark ederek haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Yangın sonucu evde hasar oluştu.