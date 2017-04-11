Tokat'ta Engelsiz Yaşam Parkında Hırsızlık

TOKAT'ta engelsiz yaşam parkındaki 2 dizüstü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı.



Kent merkezinde Yeşilırmak Parkı kenarından bulunan Tokat Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'na gece saatlerinde giren kişi ya da kişiler engellilerin kullandığı ofisin kapısını kırarak 2 dizüsü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı. Sabah engelsiz yaşam parkına gelen Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras ofis kapısının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras hırsızlık olayı ile ilgili şikayetçi oldu. Aras, yaşanan hırsızlık olayı nedeni ile üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Kapıları kırarak içeriye girmişler. İçeride 2 bilgisayarımızı ve kamera kayıt cihazını almışlar. Bu olay engelli kardeşlerimize derneğimize ve bize zarar verici bir olay. Bunu yapanın birazcık vicdanı var ise o bilgisayarlarımız getirir" dedi.



'BİLGİSAYARLARIMIZI GERİ GETİRİN'



Yürüme engelli 46 yaşındaki Feyziye Altıok ise "Burası benim hayatım. Benim eşim de kas hastası, yürüyemiyor. Biz burada zaman geçiriyoruz. Burası bizim bir evimiz gibi, burası hayatımız bizim. Neden bilgisayarlarımız götürüyorlar? Niye hırsız giriyor bize? Girmesineler bizim buradaki amacımız hayatımızı bir şekilde yönlendirmek. Yazıklar olsun. Buradaki bilgisayarlarla çocuklarım ile görüşüyordum. İşlerimize bakıyorduk. Kim aldıysa bilgisayarlarımızı geri getirsin" dedi.



- Tokat