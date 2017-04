Tokat'ta Down Sendromlu ve Otizmli Çocuklar Ata Bindi

TOKAT'ta Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören otizmli ve down sendromlu 20 çocuk, götürüldükleri çiftlikte ata bindi.



Tokat İl Özel İdaresi, Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören otizmli ve down sendromlu 20 çocuğu kentte bulunan at çiftliğine götürdü. Çocuklar burada ata binmenin heyecanını yaşadı. Engellilerin sevinçlerine ortak olan Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, "Bugün down sendromlu çocuklarımız ile beraberiz. Ata bineceğiz. Atalarımız at üzerinde bu ülkeyi fethetti. İnşallah o şuuru aşılamış olacağız. Türkiye'nin dirilişi ve yükselişi olacak. Buradan hep beraber ilan edeceğiz" dedi.



Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adem Karadeniz ise bu tür etkinliklerin öğrenciler için faydalı olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin bazılarında farkındalık oluşturdu. Konuşma noktasında tepki göstermeyen bazı öğrencilerimizin, ata binerek atı yönlendirme etkisiyle ses çıkartma, konuşma eylemi gösterdiklerini gözlemledik" diye konuştu.



İlk defa ata binen 10 yaşındaki Mehmet Türk ise çok heyecanlı olduğunu ve atları çok sevdiğini söyledi. - Tokat