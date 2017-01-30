Tokat'ta Devlet Hastanesi'nde yangın paniği



TOKAT'ta Devlet Hastanesi'nin deposunda nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın, akşam 18: 30 sıralarında Tokat Devlet Hastanesinin bodrum katında bulunan depoda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangından çıkan dumanlar bir anda birinci katı sardı. Durumu fark eden görevliler 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede hastaneye gelen ekipler, yangının çıktığı depoya inerek müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastanenin giriş kısmını dumanlar kapladı. Polis ekipleri hastaneye gelen vatandaşların acil servisten giriş yapmalarını sağladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.