Tokat'ta Çocuklar 23 Nisan'da Gazeteci Oldu
Tokat’ta 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
Tokat'ta 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen etkinlikte gazeteci olan çocuklar Tokat Valisi Cevden Can ile röportaj yaptı.
Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen törene Tokat Valisi Cevdet Can, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kent protokolü katıldı. 700 öğrencinin; çocuk bandosu, çocuk korosu ve halk oyunları gösterileriyle sahne aldığı etkinler, salonu dolduran Tokatlılar tarafından ilgi ile takip edildi.
Gazeteciler görevini çocuklara devretti
23 Nisan kutlamalarında gazeteciler görevlerini 6 yaşındaki Kutluhan Egemen Er ve Aysima Özdemir'e devretti. Minik gazeteciler ellerinde mikrofonlarla Tokat Valisi Cevdet Can ile röportaj yaptı. Çocukları 23 Nisan sorusuna Vali Can, "23 Nisan olduğu için çok mutluyum. Sizleri mutlu görünce daha çok mutlu oluyorum. Daha çok seviniyorum. Bayramınız kutlu olsun" şeklinde cevap verdi. Kutlamalar öğrencilerin müzik dinletisiyle son buldu. - TOKAT