Tokat'ta Cinayet: 1 Ölü

Tokat'ın Turhal ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Borsa Mahallesi'nde Alaettin Akbaş (51) ile G.G. (27) isimli kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G. av tüfeği ile Akbaş'ı sol omzundan vurdu.



Ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Olayın ardından G.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.