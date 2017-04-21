Tokat'ta çevre yolu heyelan nedeniyle kapatıldı



TOKAT'ta 2012 yılında açılışı yapılan çevre yolu, yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılarak bakıma alındı.



Tokat'ta 2012 yılı aralık ayında, dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştiren 8.2 kilometrelik çevre yolunda, özellikle kış aylarında etkili olan yağışlar sonrası bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yolun 4'üncü kilometresinde ise çökme oluştu. Başlatılan çalışma nedeniyle çevre yolu dün akşam saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yolun her iki girişine ve ara girişlerine bariyerler konuldu. Karayolları yetkilileri yolun 20 Haziran 2017 tarihinde yeniden trafiğe açılacağını ifade etti.



Aynı bölgede 2013 yılı Nisan ayında da yine heyelan nedeniyle yol 2 ay trafiğe kapatılmıştı.