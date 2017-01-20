Tokat'ta Badminton Turnuvası

Gençlik ve Spor Bakanlığınca okul sporları kapsamında düzenlenen 2016/2017 Okul Sporları Genç Erkekler Badminton Tokat il turnuvasında Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi, Tokat şampiyonu oldu.



Tokat Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya iki grup olarak 9 takım katıldı. Yapılan müsabakalarda Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Badminton takımı, grubundaki tüm maçları kazanarak grup lideri olarak finallere katılmaya hak kazandı. Puan usulü yapılan 4'lü il finalinde de bütün maçlarını kazanan Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi badminton takımı genç erkekler badminton kategorisinde Tokat şampiyonu oldu.



Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi badminton takımı mart ayında yapılacak olan bölgesel turnuvada Tokat'ı temsil etme hakkı kazandı.