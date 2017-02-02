Tokat'ta Asker Adayları Birliklerine Uğurlandı

Tokat'ta, vatani görevini yapmak üzere askere çağrılan 1997/1 tertip asker adayları kışlalarına uğurlandı.



Tokat'ta 1997/1 tertip asker adayları konvoy eşliğinde şehirlerarası otobüs terminaline geldi. Yakınlarını askere uğurlamak için gelenler "En büyük asker bizim asker", "Bu asker gidecek, geri gelecek" sloganları atıldı. Asker adaylarından Mesut Yılmaz, sonuna kadar vatani görevini yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Gerekirse şehit olmaya da hazırım. Asker olmak benim için bir vatan borcudur, namus borcu gibi bir şeydir. Gider Allah'ın izniyle aslanlar gibi yapar geliriz. Eğer gerekirse hainlik yapanların cezasını vermeye hazırız. Gerekirse başımızı da veririz. Teröristler vatan için hainlik yapanlar bizden korksunlar bundan sonra vatanımız kimseye vermeyiz" dedi.



Yakınları tarafından havaya atılarak omuzlarda otobüslere kadar taşınan asker adaylarının anne ve babaları vatani görevini yapacak olan evlatlarının arkasından gözyaşı döktü. - TOKAT