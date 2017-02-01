Erbaa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Erbaa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çok sayıda polisin katıldığı asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 6 kişi savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Erzincan'daki askeri birliğinden firar eden R.Ş. Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Kadir Ö. ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından tutuklandı.
Tokat'ta Asayiş Operasyonu
Erbaa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Erbaa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.