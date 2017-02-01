Tokat'ta Asayiş Operasyonu

Erbaa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Erbaa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Çok sayıda polisin katıldığı asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen 6 kişi savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.



Erzincan'daki askeri birliğinden firar eden R.Ş. Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.



Kadir Ö. ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından tutuklandı.