Tokat'ta Asayiş Operasyonu

Erbaa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Tokat'ta Asayiş Operasyonu

Erbaa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 kişi savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Erzincan'daki askeri birliğinden firar eden R.Ş. Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Kadir Ö. ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından tutuklandı.