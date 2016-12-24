Tokat'ta Anjiyografi Ünitesi ve Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi Açıldı

Tokat Devlet Hastanesinde anjiyografi ünitesi ve kardiyovasküler cerrahi merkezi açıldı.



AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, açılışta yaptığı konuşmada, Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinden il dışına ambulans ile yapılan acil sevklerin büyük çoğunluğunu kardiovasküler sistem hastalıklarının oluşturduğunu söyledi.



2015 yılında kardiak nedenlerle hastanelerden 1932 vaka sevkinin gerçekleştirildiğini anlatan Göçer, "Ünite için gerekli olan koroner anjiyografi cihazı Bakanlığımız merkezi alımı kapsamında 1 milyon 728 bin lira sözleşme bedeli ile hastanemize tahsis edilmiştir. Yine Bakanlığımızın izniyle 1 adet kalp akciğer pompası ve 1 adet intra-aortik balon pompası tarafımızca ihale edilerek alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ameliyathane ile bağlantılı olacak şekilde KVC yoğun bakım ünitesi yapımı da 30 Aralık'ta teslim edilmek üzere 806 bin 58 lira sözleşmeye bağlanmıştır." dedi.