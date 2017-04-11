Tokat'ta Ambulans Kazası Mobese Kameralarına Yansıdı

Tokat'ta kavşakta bir araçla çarpışan ambulansın devrilerek metrelerce sürüklenmesi MOBESE kameralarına yansıdı.



Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) ile kentin tüm ana arterleri, kavşaklar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 17 nokta, 70 adet sabit ve hareketli kamera ile izleniyor. MOBESE'ye yansıyan görüntülerde meydana gelen birçok yaralamalı ve maddi hasarlı kazanını kavşaklarda dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana geldiği gözler önüne serildi. DİMES kavşağında hasta taşıyan bir ambulansa bir aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklenmesi görüntüleri yer aldı. Kontrolden çıkarak yan yatan ambulanstaki hasta ve yakınlarına çevreden koşan vatandaşlar yardım etti. Kaza yaralamalı olarak atlatılırken, MOBESE kameralarına Tokat Belediyesi yanında bir yayaya araç çarpması, Çekenli iş merkezi önünde yaya araç çarpması ve Demir Köprü kavşağında yaşanan kazalar yansıdı. - TOKAT