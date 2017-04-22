Tokat'ta Akaryakıt Operasyonu: 12 Tutuklama

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 12'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Tokat merkezli; İstanbul, Rize, Samsun, Edirne, Çankırı, Hakkari ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Operasyonda Tokat'ta akaryakıt ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet ve kamu malını zarara uğratmak suçlaması ile Çamlıbel T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli 17 personelinde aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.D., M.Ç., M.Ö., B.S., Ö.E., V.P., H.A., M.D. M.Ö.,F.O., K.D ve Z.Y. tutuklandı. İ.Y., A.Y., M.E.K.,M.Y., C.K, İ.F. A.A. ise adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 kişi de serbest bırakıldı. - TOKAT