Tokat'ta 7. Uluslararası Hüseyin Akbaş Serbest Güreş Turnuvası başladı.



Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Spor Toto Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı destekleri ile Şampiyonlar Şampiyonu Merhum Hüseyin Akbaş'ın anısına düzenlenen güreş turnuvası start aldı. Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen güreşlere Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan ve Ukrayna olmak üzere beş ülkeden toplam 133 sporcunun katıldı. 7.Uluslararası Hüseyin Akbaş Serbest Güreş Turnuvası'nda 1.gün heyecanı 57, 65, 74 ve 97 kilo on eleme müsabakaları ile başladı. İki gün sürecek olan güreşler final maçları ile sona erecek. - TOKAT