Tokat'ta 6 Bin Öğrenci Diş Taramasından Geçirilecek

Tokat'ta, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Programı kapsamında Sağlıklı Dişlerle Yarınlara Projesi ile 6 bin öğrenciye diş taraması yapılacak.



Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Tokat Ağız ve Diş Sağlı Merkezi düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Çocuklarımıza ağız diş sağlığı bilinci vereceğiz. Böylece toplumumuzu sağlık bir toplum haline getirmenin, başlangıç noktasını oluşturacağız." dedi.



Program sonunda proje uygulamasına ilişkin Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Erşan ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından protokol imzalandı.