Tokat'ta '57'nci Alay Çanakkale Vefa' Yürüyüşü

TOKAT'ta Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen '57'inci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yürüyüş, Ali Paşa Camisi'nde kılınan sabah namazı sonrası katılımcılara Tokat Belediyesi tarafından çorba ikramıyla başladı. Ardından yürüyüşe katılan öğrenciler 60 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Sulusokak girişinden Erenler Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüş İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle tamamlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, "Bakanlığımız gençlere Çanakkale'nin önemini ve Çanakkale şehitlerine verilen vefanın önemi anlatmak istiyor. Ecdadımızın ve tarihimizin izindeyiz" dedi.



- Tokat