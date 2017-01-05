Tokat'ta 36 şeker hastasına eğitim verildi.



Devlet Hastanesi konferans salonunda Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Çiğdem Tura Bahadır bir gün boyunca 36 şeker hastasına eğitim verdi.



Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada bunun hastanelerinde yaptıkları ilk eğitim olduğunu söyledi.



Türkiye'de diyabet hastalarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Bahadır, "Türkiye'de diyabetli bireylerin yüzde 45,5'i hastalıklarının varlığından haberdar değildir. Diyabet tüm dünyada ölüm nedenleri arasında 8. sırada yer almaktadır.



2013 yılında tüm dünyada 5 milyon 100 bin insanın diyabet ve komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği rapor edilmiştir. Kontrolsüz diyabet, başta kalp hastalıkları, damar hastalıkları, göz, böbrek ve sinir sistemi olmak üzere vücudun bütün sistemlerini etkileyen komplikasyonların gelişmesine neden olmaktadır. Diyabetli bireylerde enfeksiyon gelişme riski, diyabeti olmayanlara oranla daha yüksektir." dedi.



Eğitim sonunda katılımcılara belge verildi.