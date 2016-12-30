Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu
TOKAT' ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla 'huzur 60' adı verilen huzur operasyonu düzenlendi. Kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde denetim yapıldı. Uygulamada çok sayıda işyeri arandı, kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise uygulama noktalarını gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.
Tokat'ta 300 Polisle Huzur Operasyonu 2-
Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonuTOKAT' ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.
Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu
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