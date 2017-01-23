Tokat'ta 17 Gün Önce Kaybolan Genç Ölü Bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 gün önce kaybolan zihinsel engelli genç ölü bulundu.



Erbaa'ya bağlı Kuzköy'de ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Mehmet Alıcı(29), 6 Ocak'ta kayboldu. 17 gün önce kendisinden haber alınamayan yakınları Mehmet Alıcı'nın bulunması için jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Karakuş Çayı kenarında bugün Mehmet Alıcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Alıcı'nın cesedi Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu. - TOKAT