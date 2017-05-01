Tokat'ta 1 Mayıs kutlandı



TOKAT'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylarla kutlandı.



Tokat'ta çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gruplar Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, 1 Mayıs'la ilgili döviz ve pankart açtı.Sloganlar atan 250 kişilik grup 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kocaoğlu "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu en önemli şey demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün toplumun her kesimi tarafından kabul gördüğü günlerdir. Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü maalesef günümüzde bir umut bir hasret bir özlem durumuna gelmiştir. Emekçiler için büyük anlam taşıyan hukukun üstünlüğü ve adil düzendir. 120 yıl önce 8 saatlik çalışma günü kazanıldığı halde, bugün ülkemizde 12-14 saatlik çalışma süreleri devam etmektedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca yaşanacak bir ücret için verilen ve verilecek mücadeleler, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının simgeleştiği gün olan 1 Mayıs'ta anlam bulmaktadır" dedi.



Konuşmalarından ardından müzik eşliğinde halaylar çekildi. Etkinlik olaysız tamamlandı.