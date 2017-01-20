Tokat'ta 1 Kişinin Öldüğü Sahte İçki Soruşturmasına 2 Tutuklama

Tokat'ta 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin hastanelik olduğu sahte içki soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta 1 kişinin ölümü, 3 kişinin hastanelik olmasıyla sonuçlanan sahte içki soruşturması kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kardeş Tokat Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan Sinan Dawd Jıjıka M. (33), kendilerine İstanbul'dan bir akrabasının 10 şişe rakı gönderdiğini bunlardan 4'ünü yılbaşında arkadaşları ile içtiklerini, 6 tane rakıyı ise kahvehaneden tanıdığı terzilik yapan bir kişiye sattığını söyledi. Salar Dawood Gggeka M. (29) de ağabeyi ile aynı ifadeyi verdi.



İki kardeş, mahkemece taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma ve bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçlarını işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesine dayanan somut delillerin bulunduğu CMK'nın 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklandı.



Tokat'ta evinde rakı içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Irak uyruklu A.W. hayatını kaybetmişti. Olaydan bir gün sonra hastaneye aynı şikayetlerle başvuran A.S., A.K ve A.G. tedavi altına alınmıştı. - TOKAT