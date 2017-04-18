Tokat'ta 1 Belde ve 2 Köydeki Seçmenin Tamamı 'Evet' Oyu Kullandı

Tokat'ta 16 Nisan halk oylaması için sandığa giden merkeze bağlı 1 belde ve 2 köydeki seçmenin tamamı 'evet' oyu kullanırken 3 köyde 1 'evet' oyu çıktı.



Tokat'ta YSK'dan alınan resmi sonuçlara göre 1581 sandıkta seçmen listesine kayıtlı olan 417 bin 661 seçmenden 365 bin 070'i oy kullandı. Sandıktan çıkan verilere göre 226 bin 835 evet, 132 bin 188 hayır oyu kullanıldı. Tokat merkeze bağlı Çat Beldesi merkez mahallesinde 1274 numaralı sandıkta 226 seçmenden 226'sı 'evet' oyu kullandı. Daylıhacı köyünde 1327 numaralı sandıkta 61 seçmenden 59'u 'evet' oyu kullandı 2 oy ise geçersiz sayıldı. Aşağıfırındere köyünde ise 1296 numaralı sandıkta 59 seçmenden 59'u 'evet' oyu kullandı. Karkıncık köyünde 1361 nolu sandıkta 1 'evet' 47 hayır, Nebi köyünde 1381 numaralı sandıkta 1 'evet' 141 'hayır', Şehitler köyünde 1393 numaralı sandıkta ise 1 'evet' 87 'hayır' oyu kullanıldı. - TOKAT