Tokat - Suriyeli Ailenin Yaşadığı Evde Yangın Paniği

Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın paniği



TOKAT'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.



Yangın, öğle saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Sulusokak Caddesi birinci sokakta çıktı. Suriyeli 32 yaşındaki Rahim Hamid ve 3 kişilik ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap binanın üst katında çıktı. Evde kullanılan sobadan perdelerin tutuşması ile başlayan yangın sonrası, Rahim Hamid eşi Müfide, çocukları 6 yaşındaki Zeynep ve 4 yaşındaki Abdurrahman ile birlikte dışarı çıkarak yardım istedi. Dumanların yükseldiğini fark eden komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın sonrası ev kullanılmaz geldi. Suriyeli aile itfaiyenin müdahalesini büyük bir üzüntü içerisinde takip etti. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.