Tokat Merkezli Rüşvet Operasyonunda 12 Tutuklama

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, akaryakıt ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet ve kamu malını zarara uğratmak suçlaması ile adliye sevk edilen 30 kişiden 12'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince hafta içinde akaryakıt ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet ve kamu malını zarara uğratmak suçlaması ile Tokat merkezli İstanbul, Rize, Samsun, Edirne, Çankırı, Hakkari ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden A.D., M.Ç., M.Ö., B.S., Ö.E., V.P., H.A., M.D. M.Ö.,F.O., K.D ve Z.Y. tutuklandı. İ.Y., A.Y., M.E.K.,M.Y., C.K, İ.F. A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 kişi ise serbest bırakıldı. İş adamı olduğu belirtilen İ.Y.'nin ise 2 milyon lira kefaletle adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi. - Tokat