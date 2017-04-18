Tokat Merkezli Rüşvet Operasyonu: 30 Gözaltı

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, akaryakıt ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet ve kamu malını zarara uğratmak suçlaması ile 30 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet ve kamu malını zarara uğratmak suçlaması ile Çamlıbel T Tipi cezaevi idarecileri ve gardiyanlara yönelik bir operasyon düzenlendi. Tokat başta olmak üzere İstanbul, Rize, Samsun, Edirne, Çankırı, Hakkari ve Sakarya'da eş zamanlı yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - Tokat