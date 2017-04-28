Tokat Merkezli 6 İlde Tarihi Eser Operasyonu: 5'i Asker 18 Gözaltı

– TOKAT'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, aralarında 2 emekli albay ile aktif görevde olan 1 binbaşı ve 2 astsubayın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın 7 aylık titiz çalışması sonucu Tokat merkezli Amasya, Bursa, Kırıkkale, Kocaeli, ve Şırnak olmak üzere 6 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçığlığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 377 altın sikke, 52 gümüş sikke, 55 bronz sikke, 3 santim ebadında heykel, 1 bronz vazo, 1 bronz tabak, 9 mm çapında 3 tabanca, 9 mm çapında 150 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği, 2 el dürbünü, 2 el telsizi, 2 G3 mühimmat, 35 cep telefonu, 31 sim kart, 2 hard disk, 8 dizüstü bilgisayar, 5 tablet, 1 markası belli olmayan altın arama dedektörü, 1 sismik altın arama aparatı, 11 harici bellek, 7 CD, 1 el kamerası, 1 L serisi 1 Amerikan Doları ve 7 bin 500 lira ele geçirildi.



Aralarında 2 emekli albay ile aktif görevde olan 1 binbaşı ve 2 astsubayın da bulunduğu belirtilen 18 şüphelinin sorguları sürüyor.



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