Tokat Kayıp Köpeğini Afişle Arıyor

Kayıp köpeğini afişle arıyor



TOKAT'ta 55 yaşındaki Şinasi Kadıoğlu, kaybolan 4,5 aylık Dommili isimli golden retriever cinsi köpeğini yaptırdığı afişlerle arıyor.



Kent merkezinde Bahçelievler Mahallesinde bulunan evinin bahçesindeki köpeğinin yaklaşık 1 hafta çalındığını iddia eden işçi emeklisi Şinasi Kadıoğlu bulmak için çalışma başlattı. Köpeği Dombili'nin kendisi için çok önemli olduğu ve kaybolmasına ailecek çok üzüldüklerini ifade eden Şinasi Kadıoğlu, "Polise haber verdik, şu an emniyet görevlilerimizde arıyor. Bulan, gören arkadaşlardan yardım bekliyorum. Uzun yıllardır köpek besledim, küçükken babam av köpeği besliyordu. Hayvan sevgisi bizim ailede uzun yıllardır olan bir şey. Bir haftadır kayıp köpeğim bu süreçte dört beş kişi aradı ama benimki değildi. Köpeğimi bulana ödül olarak 500 lira vereceğim ama daha fazla isterlerse de fazlasını da veririm" dedi.



Köpeğinin eğitimine çok emek verdiğini belirten Kadıoğlu, "Tuvalet eğitimini vermiştim, oturmasını, yatmasını öğretmiştim. Çok sevecen bir köpekti, hep elimden beslenirdi. Yemeğini avucuma alırdım o şekilde beslenirdi. Yani ilgilenilmeden, sevilmeden, oynamadan yemek yemezdi, su içmezdi. O kadar hassas köpekti. Kaybolduğunu düşünmüyorum kesinlikle çalındı. Kapımın önünde bağlıydı. 20 tane afiş yaptırdım, kendi mahallemden başlayarak astım, bunları çoğaltacağım. Tokatlı duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.