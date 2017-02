Tokat Istanbul'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Istanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi (2)



İSTANBUL Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olan eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen 26 yaşındaki Sinem Metin Şahin, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyünde toprağa verildi.



İstanbul'da iki gün önce meydana gelen olayda Mustafa Şahin, boşanma davası açan eşi Sinem Metin Şahin'i ablasına ait kuaför dükkanına kadar takip etti. Konuşmak için eşini dışarıya çağıran Mustafa Şahin, eşiyle bir süre tartıştı. Ardından, yanında getirdiği silahla Sinem Metin Şahin'i vurarak öldürdü. Mustafa Şahin, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Sinem Metin Şahin'in cenazesi otobüsle bu sabah memleketi Niksar'ın Kuyucak köyüne getirildi.



Rıza ve Türkan Metin çiftinin 4 çocuğundan biri olan Sinem Metin Şahin'in cenazesi köyde ilk olarak baba ocağına götürüldü. Bu sırada yakınları gözyaşı döktü. Ablası Seval Metin cenazede gözyaşı dökerek, "Koştum kurşunların önüne ama yetişemedim, nasıl kıydılar bir saniyede diye" ağıt yaktı. Sinem Metin Şahin'in küçük kız kardeşi Seren Metin ise, "Ben seni değil sen beni telli duvaklı yolcu edecektin ablam, duvağımı sen kapatacaktın ablam" diyerek gözyaşı döktü. Ardından Alevi Dedesi Rıza Yılmaz tarafından helallik alındıktan sonra evinin önünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Rıza Metin ile birlikte çok sayıda yakını ve köy halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz kadının cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.



Kapatılan Kuyucak Belediyesinin eski başkanı Tahir Şimşek öldürülen kadının amcasının torunu olduğunu ifade ederek, "Kınıyorum. Artık bu kadın cinayetlerine bir son verilsin. Devlet artık buna bir el atsın. Ne gibi bir önlem alacaksa alsın. Haberlerde artık kadın cinayetlerini dinlemekten bıktık. Sözün bittiği yer burası zaten" şeklinde konuştu.