Tokat Dünyayı Kurtarmak Için Reçete Yazdılar

Dünyayı kurtarmak için reçete yazdılar



TOKAT Çevre Gönüllüleri 22 Nisan Dünya Günü nedeniyle, vatandaşlara "Dünyayı kurtarmak için reçete yazacak olsanız, ne yazardınız" şeklinde soru yöneltti.



Tokat'ta Çevre Gönüllüleri, Tokat Devlet Hastanesi acil girişinde 22 Nisan Dünya nedeniyle vatandaşlardan dünyayı kurtarmak için reçete yazmalarını istedi. Vatandaşlar ise gönüllülerin isteklerini olumlu karşılayarak, verdikleri reçetelere, sevgi, eğitim, eğitimli gençlik, hoşgörü ve anlayış ifadelerini yazdı. Çevre Gönüllüleri adına açıklama yapan Fatma Esin Tuna bugün dünyanın doğum günü olduğunu söyleyerek, "Biz Tokat Çevre Gönüllüleri olarak, dünyamızın doğum gününü kutluyoruz. Dünyanın yaşlandığını ve ilk dünyanın hali gibi kalmadığın gözlemliyoruz. Dünya insanlar tarafından hasar görüyor ve kurtarılması lazım. Bunun içinde biz bir reçete hazırladık. Hasta olduğunu düşündüğümüz için de acilin önüne geldik. Hastanın halinden hasta anlar. Her şeyin temeli sevgi, sevgi var ise barış olur diyoruz" dedi.