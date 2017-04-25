Tokat Down Sendromlu ve Otizmli Çocuklar Ilk Kez Ata Bindi

Tokat'ta Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören otizmli ve down sendromlu 20 çocuk düzenlenen etkinlikle ilk defa ata bindi.



Tokat İl Özel İdaresi, Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören otizmli ve Down sendromlu 20 çocuğu kentte bulunan at çiftliğine götürdü. Otizmli ve down sendromlu çocuklar burada ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı. Engellilerin sevinçlerine ortak olan Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, "Bugün down sendromlu çocuklarımız ile beraberiz. Ata bineceğiz. Atalarımızın at üzerinde bu ülkeyi fetih etti. İnşallah o şuuru aşılamış olacağız. Türkiye'nin dirilişi ve yükselişi olacak. Buradan hep beraber ilan edeceğiz" dedi.



Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adem Karadeniz ise bu tür etkinliklerin öğrenciler için faydalı olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin bazılarında farkındalık oluşturdu. Konuşma noktasında tepki göstermeyen bazı öğrencilerimizin, ata binerek atı yönlendirme etkisiyle ses çıkartma, konuşma eylemi gösterdiklerini gözlemledik" şeklinde konuştu.



İlk defa ata binen 10 yaşındaki Mehmet Türk ise çok heyecanlı olduğunu ve atları çok sevdiğini söyledi.