Tokat D-100 Karayolu Ulaşıma Kapandı, Araçlar Mahsur Kaldı

D-100 Karayolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı (2)



TIR'I İTEREK YOLU AÇTILAR



Kentte etkili olan kar yağışı Tokat-Niksar Karayolu'nda da sürücülere zor anlar yaşattı. Rusya'dan Tokat'ın Turhal ilçesinde giden Hasan Akar idaresindeki 01 CZP 25 plakalı TIR, yolun 30'uncu kilometresi Musapınarı köyü yakınlarında kayınca yolu kapattı. Çift şeritli kapanan yolda çok sayıda araç kuyruğu oluştu. Bu esnada yetkililere telefon ederek yardım isteyen sürücüler daha sonra kendi imkanları ile TIR'ın boş dorsesini bulunduğu yerden itmeye çalıştı. Yaklaşık 25 kişi yolun açılması için TIR'ın dorsesini yana itti. Yaklaşık 45 dakikalık çaba sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.