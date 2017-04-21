Tokat Çevre Yolunda Heyelan Tehlikesi Nedeniyle Çalışma Başlatıldı

Tokat Çevre Yolunda heyelan tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı.



Tokat -Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı 8 kilometrelik çevre yolunun 5. kilometresinde bakım onarım çalışması başlatıldı. Müteahhit firma tarafından yapılan çalışmalar kapsamında çevre yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Haziran ayına kadar devam etmesi planlanan çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi. 2013 yılında da heyelan riskine karşı trafiğe kapatılan yolda kazık çakmak suretiyle çalışma yapılmıştı. Aynı bölgede yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen toprak kayması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekiplerin bir haftalık çalışmasının ardından yol ulaşıma tamamen açılmıştı. - TOKAT