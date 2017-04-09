Tokat Başkan Kocaoğlu, 'Hayır'ın Açık Ara Çıkacağına Inanıyorum'

Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı halk oylamasıyla ilgili olarak, "Ben bu milletin başından beri anlattığım gibi bu sefer sabrını karar olarak kullanacağına ve kararını hayır olarak vereceğine, açık ara hayır çıkacağına inanıyorum?? dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde 'hayır' çalışmalarına katkı vermek için Tokat'ta geldi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda Adnan Menderes salonunda CHP İl Başkanlığının düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıya CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat eski Milletvekili Orhan Düzgün, Orhan Diren ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kocaoğlu, "Biz ülkenin her şeyine malını, mülkünü, canını, kaderini, geleceğini, çocuklarımızı ve torunlarımızın geleceğini bir kişiye teslim etmek istiyorlarsa buyursunlar gitsinler evet versinler. İstemiyorlarsa bu ülkeyi kuran, bizi bataktan çıkartan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gideceklerse hayır diyecekler. Atatürk'e Cumhuriyet'e, vatana ve millete inanıyorlarsa hayır diyecekler. Ben bu milletin başından beri anlattığım gibi bu sefer sabrını karar olarak kullanacağına ve kararını hayır olarak vereceğine, açık ara hayır çıkacağına inanıyorum. Şimdi AKP'lilerin içerisinden oy vermeyeceğim diyemeyen çekinen AKP'liler var. Bana gelen kamuoyu araştırmalarına göre bu rakam yüzde 8- 9 AKP'ye evet demeyeceğini söyleyemeyen AKP'li oranıdır?? şeklinde konuştu.



Program sonunsa CHP İl Başkanı Feramuz Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Kocaoğlu Tokat'tan ayrılarak karayolu ile Ankara'ya hareket etti.