Tokat Başçiftlik'te Kayak Merkezinin Sezon Açılışı Yapıldı

Başçiftlik'te kayak merkezinin sezon açılışı yapıldı



TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bin 600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde bulunan Samandağı Kayak Merkezinin sezon açılışı yapıldı.



Bin 600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde bulunana Başçiftlik Samandağı Kayak Merkezi sezon açılışına, Vali Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakı, Yusuf Beyazıt ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Can kayak merkezinin önümüzdeki yıllarda daha da büyütüleceğini söyledi. Vali Can'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri kayak tesisinin sezon açılışını yaptıktan sonra, kar kızakları ile kaydı. Açılaşa katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak, kızak ve leğenler ile kışın keyfini çıkardı.