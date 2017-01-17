Tokat Apartmanın Deposunda Kendini Astı

Apartmanın deposunda kendini astı



TOKAT'ta 59 yaşındaki işçi emeklisi Tahsin Karataş, yaşadığı apartmanın deposunda çamaşır ipiyle kendini asarak yaşamına son verdi.



Olay, saat 14.00 sıralarında Topçam Mahallesi'nde bulunan Yeni Hayat konutları C-Blok'ta yaşandı. Apartman görevlisi Kemal Taş, sandalye almak için depoya indi. Taş, apartmanın depo kısmında aynı binada yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tahsin Karataş'ı iple asılı halde buldu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Tahsin Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından Karataş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Apartman görevlisi Kemal Taş, Tahsin Karataş'ın kısa süre önce kendisine, 'Çocuklarımın yanına gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını, daha sonra ise depoda asılı halde bulduğunu söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.