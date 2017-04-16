Tokat Ambulans Ile Oy Kullanmaya Götürüldü

Ambulans ile oy kullanmaya götürüldü



TOKAT'ta geçirdiği trafik kazası sonrası felç olan 74 yaşındaki Abdullah Muhtalip Ünlü, ambulansla oy kullanhacağı sandığa götürüldü.



Kent merkezinde Yeşilırmak Mahallesi Mevlana sitesi 4'ncü katta ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Abdullah Muhtalip Ünlü geçirdiği trafik kazası sonrasında belden aşağısı felç oldu. Ünlü bugün yapılan seçimlerde oy kullanmak istediğini eşi Aliye'ye bildirdi. Eşi Aliye'de durumu Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerine ileterek yardım istedi. Yetkililer, bunun üzerine evde sağlık hizmetinde kullanılan ambulans ile 4'ncü katta oturan Ünlü'yü alarak, Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okuluna götürüldü. Sağlık görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı sandığa götürülen Ünlü oyunu kullandı. Daha sonra açıklama yapan Ünlü, "Hasta nakil hizmetlerinden Allah razı olsun. Beni buraya getirdiler. Oyumu kullanmayı çok istiyordum ve kullandım. Hayırlı olsun" dedi. Oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa taşınan Ünlü evine götürüldü. İl genelinde ise 55 kişinin ambulanslarla oy kullanmaya götürüldüğü öğrenildi.