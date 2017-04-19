Tokat 73 Yıldır Aynı Cami Önünde Ayakkabı Boyuyor

73 yıldır aynı cami önünde ayakkabı boyuyor



Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta Ali Paşa Camii önünde 73 yılıdır ayakkabı boyacılığı yapan 86 yaşındaki Hakkı Gülener, emekli olmasına rağmen mesleğine devam ediyor.



Kent merkezinde, evli ve 3 çocuk babası Hakkı Gülener, ilkokulu bitirdikten sonra Ali Paşa Cami önünde babasının yanında ayakkabı boyacılığına başladı. Yıllarca aynı yerde işini yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan isteğe bağlı emeklilik ödemesini yaparak 1995 yılında emekli oldu. Ancak Ali Paşa Camii önünde bulunan kulübede ayakkabı boyacılığına devam etti. 13 yaşında mesleğe başladığını ifade eden Hakkı Gülener; "Sabah ilk geldiğimde besmele çekerek işime başlıyorum. Burada beni herkes tanıyor. Beni tanımayan Tokatlı değildir. Çünkü 73 yıldır buradayım ben. Burada binalar yoktu, bir kahve vardı. Esnaf değişti. Burada benden eski esnaf kalmadı. Tokat'ın en eski esnafı benim. Bu meslek ile 3 çocuk büyüttüm. 2 kızım evlendi, 1 oğlum da şu anda kendi işi ile uğraşıyor. Günlük 30 ila 50 lira arasında kazanıyorum" dedi. Esnafa tavsiyede bulunan Hakkı Gülener, "İşlerinde hile yapan insan iflah olmaz. Hile yapmayacaksın. Herkese nasıl davranıyorsan öyle davranacaksın. Eğrilikten hiçbir şey çıkmaz iş doğrulukta" dedi.



"HAKKI AMCAYI GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"



Ayakkabısın boyatmak içim Hakkı Gülener'e gelen İhsan Sürer ise, "Tokat'ta Hakkı amca gerçekten işini iyi yapan biri. Çocukluğumdan beri geliriz buraya. Babam beni çocukluğumda getirirdi ayakkabı boyatmaya. Allah uzun ömür versin. Hakkı amcayı burada görmek bizi mutlu ediyor" dedi.



(Tür: Yurt)