Tokat 400 Liralık 'Gözleme' Kredisi Hayatını Değiştirdi

400 liralık 'Gözleme' kredisi hayatını değiştirdi



TOKAT'ta 46 yaşındaki Sadet Şakrak 6 yıl önce 400 liraya aldığı sac ocağıyla açtığı gözlemeci dükkanında şimdi aylık 6-7 bin lira kazanıyor.



Kent merkezinde ikamet eden 3 çocuk annesi Sadet Şakrak, eşinden boşandıktan soran 10 yıl boyunca çeşitli işletmelerde bulaşıkçı ve gözlemeci olarak çalıştı. 6 yıl önce katmer ve gözleme yapıp satmak için Tokat İl Özel İdaresi'ne başvurarak 400 lira mikro kredi aldı. Bu kredi ile gözleme pişirmek için sac ocağı satın aldı. Çekenli İş Merkezinde 700 liraya kiraladığı iş yerinde gözlemeci dükkanı açtı. Başlangıçta, ödeme zorluğu korkusu yaşayan Şakrak, kısa sürede gözlemelerinin beğeni kazanmasıyla kazanç sağlamaya başladı. Eşinden ayrıldıktan sonra ev kirasını ve 3 çocuğunun geçimini sağlamak için bulaşık yıkayarak işe başladığını ifade eden Sadet Şakrak, "Çok zor oldu. Zor şartlarda çocuklarımı büyüttüm. 6 yıl önce mikro kredi ile sac ocağını aldım. Kendi iş yerimi kurudum. Başta krediyi ödeyemeyeceğim diye çok korktum. Haftada 20 lira olarak ödemeye başladım. Çok zorluklar çektim. Tek başına mücadele ettim. Yaptığım ürünler çok beğenildi" dedi.



Şimdi aylık ortalama 6-7 bin lira arasında para kazandığını söyleyen, Şakrak "Bu iş sayesinde arabamı aldım. Oğlumu okuttum. Ben azimle mücadele ile adım adım bir yere geldim. Bir anda gelmedim. Halen atılacak adımlarım var. İçimde umut da var. Daha yürüyeceğim yollar var. Şu anda hayatımdan memnunum" diye konuştu.