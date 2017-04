Tok: "Polisimizin Her Zaman Yanındayız"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bizim huzurumuz, güvenliğimiz ve geleceğimiz için canını feda etmekten çekinmeyen polisimizin her zaman yanındayız" dedi.



AK Parti Milletvekili Hasan Basri Kurt, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve AK Parti İlçe Başkanı Adnan Varol Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle İlyasköy Polis Merkezini ziyaret etti.



"Polisimizin her zaman yanındayız."



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ziyarette yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için mesai gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Ülkemizin huzuru için yerel yönetimler olarak her zaman emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız. Bu ulvi görevi yerine getirirken canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.



"Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı"



Türk milletinin her zaman polisine güvendiğini ve ona gerekli desteği verdiğini ifade eden AK Parti Milletvekili Hasan Basri Kurt ise, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği düşünüldüğünde polisin önemi daha iyi anlaşılıyor. Polis teşkilatımız huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak bu görevi yerine getirmektedir. Samsun'da bugün huzur ortamı varsa bu Samsun polisinin huzur ortamını sağlamak için canla başla çalışmalarından dolayıdır. Bu konuda Samsun'un huzurunu sağlayan Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Milletvekili Hasan Basri Kurt, Başkan Erdoğan Tok ve İlçe Başkanı Adnan Varol polis memurlarıyla bir süre sohbet etti. - SAMSUN