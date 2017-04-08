Tok: "İlkadım'ın Geleceği Yerinde Dönüşümde"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun'un en eski yerleşim yeri olan İlkadım'ın geleceğinin yerinde dönüşümde olduğunu söyledi.



İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde yapılan İlkadım mahalle muhtarları buluşmasında konuşan Başkan Tok,



Derebahçe Sosyal Tesisleri, gençlik merkezi, cami ve külliye, yeni belediye hizmet binası, Kültür ve Medeniyet Yolu, Yerinde Dönüşüm Projesi, 2,5 yılda ilçe genelinde yapılan 43 park ve 10 halısaha, Fen İşleri Müdürlüğünün mahallelere yaptıkları yol çalışmaları ve camilere yapılan tadilat, bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.



"Vatandaşlarımız müteahhitlerle görüşme durumuna geldi"



İlkadım ilçesinin en büyük sorunun plansız yapılaşmadan doğan çarpık kentleşme olduğunu söyleyen Başkan Tok, "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilk belediye başkanlığım döneminde Hastane ve Selahiye Mahallerinde TOKİ tarafından 286 konut inşa edildi. Yine Hastane ve Kökçüoğlu Mahallerinde şu an yerinde dönüşüm çalışmamız var. 2004-2009 yılları arasındaki belediye başkanlığım görevi süresince, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bey'in destekleriyle Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde emsal değerini yükseltip 4 emsal yaptık. Planlama çalışmaları bitti, meclisten geçti ve askı süresi sona erdi. Şimdi vatandaşlarımız müteahhitlerle görüşme durumuna geldi. İlkadım'ın geleceği yerinde dönüşümde" diye konuştu. - SAMSUN