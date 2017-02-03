Zeynep Kaçar'ın yazdığı Ümit Çırak'ın yönettiği "Tok", tiyatro severlerle buluşuyor.



Yazar:



Her şeye hakkı olduğunu düşünen bir adam. Adamın güzel ve zengin karısı. İnsan ilişkilerinin tuhaf yanları. Adalet nedir? Vicdan nedir? Talep etmenin sınırları nelerdir?



'Tok' soyut bir dünyada kadın/erkek, adalet/suç, iktidar/kitle ilişkilerini tartışmaya açıyor.



Çağımız gibi... Hem vahşi, hem ironik...



Zeynep Kaçar



Yönetmen:



İnsanlar bütün canlılar gibi ilk olarak doğanın değişmez yasalarına tabidir. Her canlı doğar, yaşar ve ölür bu kaçınılmaz ve karşı konulmaz bir yasadır.



Doğanın yasalarına bakıp, içinde yaşadığı toplumun insan ilişkilerini düzenlemeye çalışan insanlar; hukuk yasalarını üretirler. Ne var ki, bu yasalar değişir.



Zamana, devletlere, devletleri yöneten hükümetlere ve hatta hükümetleri kurup deviren ekonomik güçlere göre değişir. Bu sürekli değişim insanı da değiştirir. Sürekli değişen insan değerlerini, yaradılışıyla kendine sunulmuş erdemlerini bile yitirir.



Herkes bir gün gelir vicdanına hesap verir. ya sizi temize çıkaracak vicdanınızı da kaybederseniz, o zaman işiniz kötü. Kendi vicdanını yitirmişlere nöbetçi vicdan ofisimiz iş başında...



Sizin daha zamanı gelmedi mi? Bence beklemeyin çok sıra var diyorlar.



Ümit Çırak



Yazan: Zeynep Kaçar - Yöneten: Ümit Çırak



Yardımcı Yönetmen: Tolga Çıklaçiftçi



Reji Asistan: Itır Karabulut



Oyuncular: Zeynep Kaçar, Ümit Çırak



Dekor Tasarım/Uygulama: Atilla Evgen/Aliasker Buğur



Kostüm Tasarım/Uygulama: Levon Kordonciyan Işık Tasarım ve Uygulama: Serdar Ece, İlkay Eren Müzik Tasarım ve Uygulama: Kutsal Kaan Bilgin Afiş/İllüstrasyon: Ahsen Eroğlu Genel Koordinatör: Sevinç Trenova Teşekkürler; Rıza Sönmez, Hülya Dinçbilek



Tek Perde/75 dk.